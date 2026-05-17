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Storytelling et marque employeur : attirer les talents par le récit

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⏱ 7 min de lecture
Au sommaire
  1. Pourquoi la marque employeur est devenue un récit
  2. Les trois piliers d’une marque employeur narrative
  3. Trois exemples français à étudier
  4. Les erreurs à éviter
  5. Questions fréquentes
    1. Le storytelling marque employeur convient-il aux PME ?
    2. Combien de portraits de collaborateurs publier par an ?
  6. À lire également
    1. Vous avez un sujet expert à partager ?
Par La Rédaction·17 mai 2026·3 min de lecture

La guerre des talents se joue désormais sur le terrain du récit. Les meilleures candidatures ne vont pas aux entreprises qui paient le mieux, mais à celles qui racontent l’histoire la plus convaincante. Doctolib, Mirakl, BlaBlaCar ont fait de leur marque employeur un récit cohérent, partagé par leurs collaborateurs eux-mêmes. Et leurs concurrents qui restent sur les fiches de poste classiques s’en mordent les doigts.

Pourquoi la marque employeur est devenue un récit

Trois mutations expliquent cette évolution : la transparence radicale (Glassdoor, Welcome to the Jungle, LinkedIn rendent visibles les pratiques internes), la compétition intense pour les profils tech et marketing, et l’attente grandissante des nouvelles générations en matière de sens. Aujourd’hui, un candidat ne choisit plus uniquement un salaire : il choisit une histoire dans laquelle il a envie d’être un personnage.

Storytelling et marque employeur : attirer les talents par le récit
Storytelling et marque employeur : attirer les talents par le récit

Les trois piliers d’une marque employeur narrative

  1. La mythologie fondatrice : pourquoi l’entreprise existe, contre quoi elle se bat, ce qui la rend différente. Ce récit doit être incarné par les dirigeants et partagé par tous les niveaux.
  2. Les rituels et la culture vécue : les manières concrètes de travailler qui rendent l’expérience unique. Pas les valeurs affichées au mur, mais les pratiques observables.
  3. Les portraits de collaborateurs : des récits incarnés, sans filtre marketing, qui montrent la réalité du quotidien.

Trois exemples français à étudier

Doctolib publie régulièrement des portraits de ses ingénieurs et de ses équipes médicales, avec un ton sincère qui contraste avec le marketing employeur classique. Les candidatures qualifiées affluent en partie grâce à cette communication.

Mirakl mise sur des récits de progression interne — du stagiaire devenu manager, du commercial devenu country manager. Ces récits envoient un signal puissant aux jeunes ambitieux.

BlaBlaCar a longtemps utilisé ses propres employés comme témoins de sa culture interne, avec une sincérité qui a marqué la marque employeur française.

Illustration éditoriale
Illustration éditoriale

Les erreurs à éviter

  • Faire raconter par le DRH plutôt que par les collaborateurs eux-mêmes (manque de crédibilité).
  • Lisser les difficultés (un récit sans aspérité n’est pas crédible).
  • Recourir à des photos d’agence (les candidats détectent immédiatement le faux).
  • Utiliser un vocabulaire managérial déconnecté du quotidien réel.
  • Sous-estimer le pouvoir des avis Glassdoor et le risque de contradiction avec la communication officielle.

Pour creuser le storytelling appliqué à la communication d’entreprise, consultez notre pilier sur le storytelling d’entreprise.

Questions fréquentes

Le storytelling marque employeur convient-il aux PME ?

Oui, et c’est même là qu’il fait le plus de différence. Une grande entreprise peut compter sur sa notoriété, une PME doit raconter une histoire spécifique pour exister face à la concurrence pour les talents.

Combien de portraits de collaborateurs publier par an ?

Une dizaine au minimum, sur des profils variés (juniors, experts, managers, fonctions support). La diversité des récits compte autant que le volume.





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Léa Forestier

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