Storytelling de catégorie : raconter un marché qu’on crée

Certaines entreprises ne se contentent pas de vendre un produit meilleur que celui du concurrent. Elles cherchent à faire reconnaître un problème qui n’avait pas encore de nom, et donc une catégorie de solutions qui n’existait pas dans l’esprit du marché. Ce travail de cadrage repose moins sur la performance d’une offre que sur un récit : celui d’un manque que personne ne formulait clairement et qu’il devient soudain possible d’adresser. Le storytelling de catégorie est cette discipline qui consiste à raconter un marché avant de raconter un produit.

Pourquoi raconter une catégorie plutôt qu’un produit

Quand un acheteur compare deux logiciels similaires, il raisonne par fonctionnalités, par prix, par références. La conversation se joue sur le terrain défini par les acteurs déjà installés. Une entreprise qui arrive avec une approche réellement différente perd souvent à ce jeu : ses atouts ne rentrent pas dans les cases existantes, et ils passent pour des bizarreries plutôt que pour des avantages.

Raconter une catégorie, c’est déplacer la conversation en amont. Avant de demander « pourquoi nous », on amène l’audience à se poser une question qu’elle ne se posait pas : « pourquoi continuer à faire les choses de cette manière ». Le récit de catégorie installe d’abord un constat partagé, puis désigne une nouvelle façon de nommer le problème. Le produit n’arrive qu’ensuite, comme la réponse logique à un cadre que l’on a aidé à construire.

Cette approche n’a rien de magique et ne convient pas à tous les contextes. Elle exige du temps, une conviction réelle sur l’existence du problème, et la capacité à tenir un discours cohérent sur plusieurs années. Elle se justifie surtout lorsque l’offre repose sur un changement de logique, et non sur une simple amélioration incrémentale.

Les composantes d’un récit de catégorie

Un récit de catégorie solide ne se résume pas à inventer un mot-valise. Il s’appuie sur quelques éléments que l’on retrouve, sous des formes variables, dans les démarches sérieuses.

Le déplacement de fond

Tout commence par une transformation observable : une évolution des usages, des contraintes, des attentes, qui rend l’ancienne manière de faire de moins en moins tenable. Ce déplacement doit être réel et vérifiable par l’audience à partir de sa propre expérience. S’il faut convaincre les gens que le changement existe, le récit part avec un handicap. S’il leur suffit de reconnaître ce qu’ils ressentent déjà, le terrain est favorable.

Le nom du problème

Nommer le problème est l’acte central. Tant qu’une difficulté reste diffuse, elle se vit comme une fatalité individuelle. Une fois qu’elle porte un nom, elle devient un sujet collectif que l’on peut discuter, mesurer et adresser. Le nom n’a pas besoin d’être spectaculaire ; il doit être juste, mémorisable et utile dans une conversation professionnelle.

L’enjeu pour le lecteur

Un récit de catégorie qui ne parle que du marché reste abstrait. Il faut relier le constat à une conséquence concrète pour celui qui écoute : un coût caché, un risque, une occasion manquée. L’enjeu donne au récit sa charge, sans qu’il soit nécessaire de forcer le trait ni d’inventer des chiffres pour l’appuyer.

La nouvelle approche

Vient enfin la proposition : une manière différente de traiter le problème, dont le produit ou le service est l’incarnation. À ce stade, l’entreprise ne se présente pas comme le seul acteur possible, mais comme celui qui a formulé le cadre le plus clairement. Cette posture, plus modeste qu’il n’y paraît, renforce la crédibilité.

Construire le récit sans tomber dans le jargon

Le principal risque du storytelling de catégorie est de produire un vocabulaire creux. Beaucoup de tentatives s’arrêtent à la création d’un terme marketing sans contenu derrière, ce que les audiences B2B repèrent très vite. Un néologisme qui ne décrit aucune réalité tangible affaiblit la marque au lieu de la distinguer.

Pour éviter cet écueil, il est utile de tester chaque élément du récit contre des situations concrètes. Une bonne pratique consiste à formuler le problème en partant des mots employés par les clients eux-mêmes, recueillis lors d’entretiens ou dans les échanges de support, plutôt qu’en partant du langage interne de l’entreprise. Le récit gagne en justesse lorsqu’il reprend une formulation que l’audience aurait pu prononcer.

Quelques points de vigilance reviennent souvent :

Préférer un vocabulaire que l’audience comprend sans glossaire à un terme inventé qu’il faut expliquer à chaque fois.

S’assurer que le problème nommé existe indépendamment du produit, et qu’il resterait pertinent même si l’entreprise disparaissait.

Éviter de présenter la catégorie comme une révolution ; un cadre crédible se défend mieux qu’une promesse spectaculaire.

Vérifier que le récit laisse de la place à d’autres acteurs, car une catégorie qui ne compte qu’un seul fournisseur peine à être prise au sérieux.

Faire vivre le récit dans la durée

Un récit de catégorie ne s’impose pas par une campagne isolée. Il se construit par répétition cohérente, sur l’ensemble des points de contact : pages du site, prises de parole, contenus de fond, échanges commerciaux. Chaque support reprend le même cadre, avec des angles différents, jusqu’à ce que le vocabulaire commence à circuler en dehors de l’entreprise.

Le signe qu’un récit prend racine n’est pas qu’il soit cité dans les supports de la marque, mais qu’il soit repris par des tiers : clients, partenaires, parfois concurrents. À ce moment, la catégorie cesse d’appartenir à l’entreprise qui l’a formulée pour devenir un repère commun. Ce transfert est l’objectif, même s’il implique de renoncer à un contrôle exclusif sur le discours.

La cohérence dans le temps compte plus que l’intensité ponctuelle. Une entreprise qui change de cadre tous les six mois n’installe rien ; elle disperse son audience. Tenir un récit de catégorie suppose donc une forme de discipline éditoriale, et l’acceptation que les effets se mesurent sur des cycles longs plutôt que sur des pics d’attention.

Quand éviter cette approche

Le storytelling de catégorie n’est pas une réponse universelle. Lorsque le marché est mature et que les acheteurs savent exactement ce qu’ils cherchent, tenter de redéfinir le cadre peut brouiller le message et compliquer la décision d’achat. De même, une offre proche de celles des concurrents gagnera davantage à se différencier sur des preuves concrètes qu’à revendiquer une catégorie qui ne reposerait sur rien de solide.

Avant de s’engager, il est raisonnable de se demander si le problème que l’on veut nommer est suffisamment partagé, si l’entreprise a la constance nécessaire pour porter le récit, et si l’offre justifie réellement un cadre nouveau. Une réponse négative à l’une de ces questions oriente plutôt vers un récit de marque ou de produit plus classique.

FAQ

Quelle différence entre récit de catégorie et récit de marque ?

Le récit de marque raconte l’identité, les valeurs et l’histoire d’une entreprise. Le récit de catégorie, lui, raconte d’abord un marché et un problème, indépendamment de l’entreprise. Les deux se complètent : le récit de catégorie installe le cadre, le récit de marque explique pourquoi cette entreprise est légitime pour l’occuper.

Faut-il forcément inventer un nouveau terme ?

Non. Inventer un terme n’est utile que si aucun mot existant ne décrit correctement le problème. Dans bien des cas, une formulation claire en langage courant est plus efficace qu’un néologisme, car elle se comprend immédiatement et se reprend sans effort dans les conversations professionnelles.

Comment savoir si un récit de catégorie fonctionne ?

Le signal le plus fiable est l’adoption du vocabulaire par des personnes extérieures à l’entreprise : prospects qui reprennent la formulation du problème, partenaires qui l’emploient, contenus tiers qui la citent. Cette diffusion progressive du langage indique que le cadre s’installe au-delà des supports contrôlés par la marque.

Combien de temps faut-il pour installer une catégorie ?

Il n’existe pas de durée standard, mais l’installation d’un cadre nouveau se mesure généralement en années plutôt qu’en semaines. Elle dépend de la maturité du marché, de la constance du discours et du nombre de points de contact. L’essentiel est de tenir un récit cohérent dans la durée, sans en changer au gré des campagnes.

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